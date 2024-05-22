任何工作都有不為人知的辛苦，成人片演員房天樂日前接受《新聞歸剛欸》訪問指，拍片時曾經房間內散發女優濃濃的「海鮮味」，讓他只能盡量用嘴巴呼吸，對此，婦產科醫師蔡鋒博表示，女生下體會散發「海鮮味」，多是因細菌或滴蟲感染，若採集分泌物在顯微鏡下看，還可看到滴蟲「跳來跳去」。

婦產科醫師蔡鋒博表示，女生私密處散發氣味，尤其是海鮮味，通常是代表下體感染了，其中會散發「海鮮味」，或是形容得更具體點像「臭魚味」，最有可能的是感染細菌或滴蟲。

蔡鋒博說，陰道細菌性感染，如細菌性陰道病（Bacterial Vaginosis, BV），通常下體會散發魚腥味、魚臭掉的氣味，這種味道可能在性交後或經期間更為明顯，分泌物可能會增多，且呈現灰白色。這種感染異味是由於陰道內正常菌群失衡，導致某些細菌過度增生。

陰道滴蟲感染也會散發腐敗魚腥味，蔡鋒博說，它的症狀很好辨認，就是患者下體奇癢無比，醫師內診用鴨嘴器撐開患者陰道，會看到很多像可爾必思汽水，白白有氣泡的分泌物，把它放在顯微鏡底下，就可以看到許多滴蟲跳來跳去。

蔡鋒博說，陰道滴蟲感染下體會發出像魚爛掉的味道，「滾床單」時患者一脫褲，氣味就在房間裡炸裂，通常不會用「海鮮味」形容，因為沒那麼好聞。

蔡鋒博說，不論是細菌性陰道病或滴蟲感染，這種「味道重」的都可用藥治療，反而是感染淋病、梅毒，下體通常不太會散發異味，治療期間最好禁慾，否則可能傳染給性伴侶，而使用保險套可減少對方感染的機會。