王力宏2021年遭前妻李靚蕾毀滅式爆料，導致形象一落千丈，雙方對簿公堂隔空交戰。而王力宏近年來開始重拾演藝事業，並陸續在台灣、美國等地開唱，日前接受訪問時，也首度回應感情問題，同時分享這一路以來的心境。

根據《鏡週刊》報導，本月17日才剛過48歲生日的王力宏透露，今年的生日願望，是希望無論順境還是逆境，都能在每個瞬間找到快樂。2023年經法院判決與李靚蕾正式離婚，恢復單身的王力宏，第一次公開談到對感情的想法，「我沒在尋找也並沒有排斥」，似乎還是期待未來能有完整的家庭。

王力宏因前妻李靚蕾毀滅式爆料，形象一落千丈。（圖／中時資料照）

當年因李靚蕾長達5千多字的毀滅文，王力宏被搥到谷底。不但剛接下的汽車代言，才一天就遭解約；另外微信公眾號「脫氧硬糖」，也散播他與徐若瑄有不實關係等謠言。但這兩個案件，都在經法院審理後，近期判定王力宏勝訴。讓他有感而發表示，從谷底爬出來不容易，且需要花上不少努力、時間，但只要不斷攀爬「每天都做必要的事情以取得進步」。

他回憶這段時間在各地開唱，內心百感交集，深知一切得來不易，也更懂得珍惜，認為每場演出、音符、觀眾的笑聲及笑容，都變得更加有意義；此外，對於4月在大陸開唱時一名女歌迷衝上台熊抱他一事，他坦言，雖然當下感到錯愕，但仍相當鎮定，也感激當時沒人受傷。

至於針對近期傳出他將參戰大陸節目《歌手2024》，他只在生日直播時說道：「謝謝你的問題，這個節目很棒正在直播，你們在看嗎？但如果想聽二哥的Live，歡迎來看音樂節」，並未直接回答流言的真實性。