蟑螂是生活中最常見的害蟲，一名男子把剩半杯的米漿放在廚房角落，一個晚上成功抓到5隻蟑螂，他將方法PO上網，網友看了他的貼文也分享其他殺蟑方式，如早餐店奶茶、泡麵剩下的油湯、可樂等，但最多人推薦用啤酒，家事達人曾表示，啤酒的酒香能吸引蟑螂，效果很好，不需額外買除蟑劑。

原PO昨（21）日於臉書社團《爆廢1公社》指出，把喝一半的米漿放在廚房地上角落，隔天再看發現有5隻蟑螂上鉤。

貼文曝光，網友也分享自己獨門滅蟑神器，包括早餐店奶茶、泡麵吃剩的油湯、啤酒、可樂等有氣味的食物殘渣、喝剩的含糖飲料都能吸引蟑螂，不少人表示，放一個晚上後「收穫」滿滿，至少有5～10隻。

但留言中最多人推的是啤酒，家事達人陳映如也曾在臉書教方法，把啤酒倒在瓶子裡，蟑螂聞到酒香就會爬進去，效果很好，不需要特地到超市買除蟑劑。

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