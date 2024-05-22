藝人小禎（胡盈禎）以詼諧幽默的主持風格走出一片天，全盛時期手上握有4個節目，如今卻接連傳出收攤消息。不過她並未因此感到失志，而是轉移陣地，將事業重心放在直播帶貨及網路節目上，依舊獲得粉絲好評。

根據《鏡週刊》報導，小禎全盛時期手握有《姊妹讚出來》、《聽媽媽的話》、《食尚玩家 魚肉鄉民》以及《今晚開讚吧》4個節目。但《今晚開讚吧》年初先是無預警收攤，另一個節目《食尚玩家 魚肉鄉民》，主持長達2年時間，搭檔還從小賴換成弟弟胡釋安，收視率卻不見起色，加上電視台大動作改版，最終難逃交出主持棒的命運。

小禎主持的2個節目接連收攤。（圖／本報資料照片）

不過少了電視節目，小禎眼光放到了網路，轉戰YT頻道主持美妝節目《女神在線》，3月更首次挑戰直播帶貨。雖然過去沒有相關經驗，不過對於曾接下眾多廣告代言和社群業配的她，並非太過艱難的事。當時被問到和跟直播主合作做是否會緊張？她信心滿滿表示不會，還表示看別人互動時，都會覺得過程相當有趣，偶爾也會關注。相較於以往天天忙碌，現在1個月只需進棚錄影1天，所以也有更多時間和家人相處。