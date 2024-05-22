國中會考19日落幕，高雄中學表示，會考後接到很多家長的電話，詢問校內是否有「醫科保證班」，對此校方發4點聲明澄清，雄中真的沒有醫科保證班，只有音樂班、體育班及科學班3種特殊班級；透過高中免試入學分發的學生，分別編在21個普通班；另外高二會依據學生的自由選擇，分到不同的班群，以對應加深加廣課程的選擇。

高雄中學昨在臉書粉專發文指出，會考後接到很多家長的詢問電話，校方提出4點澄清，首先雄中沒有醫科保證班，「真的沒有，我們哪敢做什麼保證，我們尊重同學自己的人生規劃。」

第二、雄中除了政府依法設立的音樂班、體育班和科學班之外，沒有其他特殊班級，這3個班是透過專屬的招生管道招生的。

第三、雄中透過高中免試入學分發的學生，編在21個普通班，沒有數理資優班、國際雙語班、人工智慧班等，「同一入學管道的學生都是一樣的班級，就是高中的普通學程，班級名稱就是很單調的高一1組、2組、3組到21組。」

最後，高二會依據學生的自由選擇，分到不同的班群，以對應加深加廣課程的選擇。小編在留言處自嘲，「有校友說他30多年以前讀的比較像是留級保證班，現在也沒有了啦！」

貼文引發討論，許多網友直言，「都什麼年代了，還醫科保證班」、「如果家長不太限制，都是獨立思考保證班」、「雄中只有『保證你會長成自己想要的樣子』班，前提是家長不要過分干涉孩子。」