SHOHEI OHTANI BUNT ALERT 🚨



pic.twitter.com/Dh9MlPCiNq — Blake Harris (@BlakeHHarris) May 21, 2024

道奇球星大谷翔平前役對響尾蛇的短棒奇襲出人意表，總教練羅伯茲（Dave Roberts）也很吃驚，這不是教練團下達的指令，而是大谷臨場應變突襲對方投手。「我非常訝異，這是個驚喜，我欣賞球員會思考並使用正確的方法打球，他做得非常好。」這是大谷2022年球季以來首次藉著短棒突襲跑出安打，也是他大聯盟生涯第6次。

羅伯茲說：「這是他的決定，他的擊球力量非常強，所以蘇亞雷茲（Eugenio Suárez）退得很遠，然後他以短打突襲。」從各項打擊數據來看，大谷是國聯的長打與強力揮擊之王，對手都懼怕他的重棒，響尾蛇三壘手蘇亞雷茲採取後撤防守，所以大谷試圖以短棒破解防守布陣。

大谷這球點成投手前的彈跳球，響尾蛇投手曼提普里（Joe Mantiply）撿球翻身傳一壘傳丟了，紀錄上為大谷的安打。羅伯茲笑說：「這支短打執行得並不理想，但這也顯現他的腳程有多快。短打本身我只給2分，但結果是10分滿分。」

由於本季無法投球也沒有守備，大谷的勝利貢獻值WAR大幅降低，不過單以進攻貢獻值fWAR（Bat WAR）大谷是國聯之冠，暫與美聯太空人猛將塔克（KyleTucker）並列全聯盟第1。