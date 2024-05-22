台中捷運昨（21日）發生重大喋血案件，一名20歲洪姓男護理生，在中捷行進間車廂內，持預藏的3把刀，無差別朝乘客揮刺，造成2位民眾受傷，洪男遭乘客壓制過程中也受傷，3人送醫後並無生命危險。對此，網紅Cheap從案發影片中盤點出「10大英雄」，讚揚乘客們「硬起來」合力制伏嫌犯，網友們也直呼「真的不要亂惹我們台中人！」。

回顧整起案件，上午11時03分許，洪男從中捷水安宮站進站，進入列車第2車廂，突然掏出1把菜刀大喊「幹什麼」，車廂乘客見狀紛紛閃避，見義勇為的乘客以雨傘與徒手方式將菜刀敲落，乘客陸續趨前協助，洪男即掏出另1把尖刀繼續攻擊。

洪男情緒失控，鎖定年僅17歲呂姓少年，持尖刀朝肩部猛刺，乘客見狀紛紛上前，壓住洪男緊握尖刀的手，並敲打洪男頭部終於奪刀。待列車進站停靠，眾人紛紛逃離車廂、報警，警消將受傷的27歲許姓男乘客與呂姓少年送醫，並進入車廂將洪男上銬。

車廂內影片曝光後，Cheap盤點出乘客中的「10大英雄」，其中第一位就是「長髮男」，儘管他渾身是傷、卻仍全場參與肉搏，可封為全車超人；第二位是成功奪刀的「短褲男」，行為十分英勇；第三位「傘哥」即便一開始「誤傷友軍」，但也勇敢協助搏鬥。

第四位「黑衣大叔」上前奪刀、第五位「黑衣大姊」則在一旁協助， 奪刀雙人組可說是合作無間；第六位「白帽女」在一陣混亂當中瘋狂亂鎚；第七位「藍衣女」不忘狂捏兇嫌耳朵，此手段看起來相當疼痛。

第八位「刺青男」像一輛坦克一樣，即便姍姍來遲、卻仍全力輸出；第九位「短髮男」使用刀背攻擊；第十位則是「攝影者」，英勇拍攝可頒發普立茲獎，「致敬這些英雄！」。

分析文曝光後，網友紛紛湧入留言回應，「敢勇於出手救人，都是英雄」、「真的不要亂惹我們台中人，全部都非常驍勇彪悍」、「這個故事告訴我們，台中人戰鬥力真的爆表，祝傷者早日康復」、「看到台中人的戰鬥力」、「雨傘哥雖然放錯人，但有人提醒後就收手了，願意挺身而出很勇敢了」、「感謝他們，如果沒有人站出來，傷害一定不敢想像」。