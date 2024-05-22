立法院昨（21）日處理國會改革相關法案，場內外抗議黑箱法案。民眾黨立院黨團主任陳智菡跳出來，整理出10張《立法院職權行使法》、《刑法》現行條文與3黨團再修正動議對照表，另針對綠營一再抹紅國會改革法案，她嗆問，民進黨2012年主張國會改革，難道當年的前總統蔡英文是中共同路人？

「國會改革法案，是邁向權力分立、分權制衡的第一步」，陳智菡昨在臉書發文po出國會改革對照表，她表示，從2012年開始，民進黨就提出國會改革的訴求，他們當時主張，讓立法院有完整的監督、調查聽證權，並稱推動改革是愛台灣、為民主。

陳智菡質疑，如今，民進黨卻抹紅推動國會改革的在野兩黨，「難道2012年的蔡英文是中共同路人？」她指出，國會改革法案一個重點，是公務人員、政府官員不得在國會聽證備詢時說謊、蓄意隱匿，若確有違法，經過委員提案、連署，並通過院會決議，才會有下一階段的處罰。這些法案通過後，無論誰執政，受到的規範都相同，將墊高違法亂紀、用機密等黑箱方式掩蓋真相官員違法的成本。

陳智菡直言，在民主國家，立法與行政部門講究權責分立與制衡，就是現在國會改革在做的，民進黨不但嚴重自我限縮、閹割立法權，還不斷醜化在野黨推動陽光法案的勇氣與決心，是因為他們想繼續以機密、黑箱，來穢亂台灣的民主法治，才會連總統到國會國情報告，依序作答 都不同意，不同意強化人事審查權、擋下記名表決，「我們期待黑暗時代趕快過去，讓陽光照進國會」。