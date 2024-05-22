一名男網友日前在520這天與交往快2年的女友求婚，對方竟要求他先幫忙還800萬債務才點頭嫁，目前他存款有500萬元，再借貸300萬元就好，但這樣結婚會負債。貼文曝光後，大家都勸他清醒點「你確定幫她還錢，她就會嫁給你嗎？」

原PO日前在「匿名公社」表示，趁著520這天跟交往快2年的女友求婚，她卻提出要求，如果想娶她必須先幫她家還清800萬債務，還說之前有另一名追求她的男士其實願意幫忙還債，但她拒絕了，就是因為心裡是喜歡原PO。

原PO表示，現在能動用的存款只有500萬左右，剩下300萬女友媽媽建議回家跟父母要，或是跟銀行借貸，但父母不可能拿得出這筆錢，所以只能跟銀行借，但這樣結婚後就負債，買房的錢也沒了，苦惱這樣的婚姻會不會幸福。

貼文一PO出，引起網友討論，全場都要他冷靜一點，跟女友分手，「我是類似事情的過來人，真心建議你不要」、「建議離開這家吸血鬼吧！被利用玩沒錢了後，他們會再找下一位」、「騙完錢跑了怎麼辦？」、「憑什麼她家衍生出來的債要你負責」。