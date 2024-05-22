立法院院會審查國會改革草案，17日朝野爆發激烈肢體衝突，許多立委掛彩，還登上多家外媒，21日民進黨改用拖延戰術，場外也有近8千人聚集呼籲程序正義。但據TPOC台灣議題研究中心的網路聲量調查，支持國民黨與民眾黨、力挺國會改革法案、批評民進黨的聲量約佔65%。藍委王鴻薇直言，民進黨「不要再顛倒是非、操弄群眾，把人民當成白痴」。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集在立法院上演「全武行」期間（5月17日至20日），網友們對於國會肢體衝突和推動國會改革的看法。總體而言，表達支持國民黨與民眾黨、力挺國會改革法案、批評民進黨的聲量約佔6成5，表態反對、批評藍白陣營的只有2成5左右。在好感度方面，國民黨立委也以0.34贏過民進黨立委的0.24。

國民黨立委王鴻薇昨在臉書發文，「民進黨執政八年弊端叢生，現在在國會不是多數了，就害怕國會改革！高端股價、疫苗採購、光電圖利、進口雞蛋採購疑雲等相關爭議事件，都還沒有解決，而沒有國會改革，真相將永不見天日！」

「國會要改革是多數民意！」王鴻薇強調，民進黨自己過去也支持國會聽證調查權，也支持總統到國會國情報告即問即答，「不要再顛倒是非、操弄群眾，把人民當成白痴！」

王鴻薇也在另篇貼文表示，立法院昨針對國會改革法案表決，民進黨下午在議場上包圍主席台，提散會動議表決，還不斷喊「不討論、就散會」，想要將65%國人支持的國會改革法案退掉。但過去司法法制委員會審查國會改革法案時，民進黨一共提出40次散會動議，「到底是誰不討論？是誰不審查？」這次國會改革法案終於要送到院會表決，還不斷提散會動議，難道改革還沒做完就想下班？讓改革最後一里路變十萬八千里？或想要用散會掩蓋自己在委員會審查過去無作為的印象？

王鴻薇痛批，這次民進黨這次還不斷提民主已死，難道符合民進黨的意思就是島嶼天光、不符合民進黨的意思就是民主已死，連民主都這麼雙標，難怪被人家說民主是民主進步黨作主！