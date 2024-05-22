梅雨季到了，全台濕漉漉。小兒科醫師傑登示警，潮濕的環境會讓黴菌與塵螨大量增生，可能使人過敏、異位性皮膚炎，甚至是肺部黴菌感染，提醒大家開除濕機控制室內濕度在55%。另也分享了除濕機最佳使用方式，最好放在房間正中央；搭配電扇使用；且要關緊對外的門窗，以免一邊除濕，外面的水氣又跑進來；最後則是不要堵住出風口，以免機器過熱。

小兒科醫師傑登在臉書上分享，台灣位於亞熱帶地區，濕度通常在70到80%之間，梅雨季期間，若將濕衣服晾在室內，濕度可能破表。而潮濕環境是黴菌與塵螨的溫床，只要濕度超過60%就會大量增生，輕則導致人們過敏，如鼻過敏、氣喘、異位性皮膚炎等；嚴重則可能引發肺部黴菌感染。

傑登表示，氣候潮濕的時候，可以用除濕機控制環境濕度，而他認為最佳使用方式是將除濕機放在房間正中央，將衣櫃和鞋櫃都打開一起除濕；同時要關閉門窗，避免外界水氣進來；不要堵住出風口，以免導致機器過熱發生危險；最後則是要搭配電扇使用，增加空氣流動，效果會更好。

傑登指出，室內濕度60%以下或更低，可有效降低塵螨和黴菌生存機會，不過室內濕度不是越低越好。如果濕度低於50%，乾燥的空氣可能造成過敏刺激或鼻黏膜乾燥出血，因此人在室內時可暫時關閉除濕機，或將濕度設定在55%左右。

貼文引起網友討論，「我是中重度氣喘的病人，前陣子濕到不行，我的肺還真的發霉了」、「我阿公5月去北部找我姑姑，應該是濕氣讓他氣喘發作，最後就這樣不幸走了」、「除濕機真的是家電的必備條件之一」、「家裡住北部，雙寶都是過敏兒，家裡買了4台除濕機」。