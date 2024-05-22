前總統蔡英文在520卸任後，任期內最後一位侍衛長空軍中將李慶然去處令人好奇，日前一度外傳會回空軍接任作戰指揮部指揮官，但目前已確認，由於國安局特勤中心需要特勤業務相當熟悉龍頭，因此將李慶然調任特勤中心副指揮官。原本副指揮官李榮華中將將調任國防部總督察長。

過去擔任侍衛長、警衛室主任等將級人員，在總統換人後，幾乎都是回軍。李慶然仍留在特勤圈，令外界相當意外。另一位陸軍飛官出身的永和官邸警衛室主任楊承華少將，則回歸航空特戰司令部接參謀長。

李慶然調任特勤中心的主要原因，是因空軍4月有1位副司令屆齡退役，8月又再有1位副司令屆齡退役，所以中將職務將有很大調整，但李慶然年班較低，還無法直接派任軍團級指揮官職務，因此，安排擔任待衛長年餘，對國家元首維安工作相當熟悉的他接任特勤中心副指揮官。

6月1日起將會有小幅度將異動，航特部副指揮吳廣菖少將接任陸軍司令部督察長；憲兵204指揮官成家麒少將接任國防部資源司人資處長；花防部副指揮官李韋德少將接任陸軍砲訓部指揮官；國防部人力資源處處長董紹明少將接任花防部副指揮官；總統府外衛室主任文念宗少將接任憲兵204指揮部指揮官。永和警衛室主任楊承華少將接任陸軍航特部參謀長；航特部參謀長蔡則明少將接任陸航特部副指揮官，高廣智上校接任564旅長、占少將缺。