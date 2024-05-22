台中捷運昨（21）日驚傳隨即砍殺事件。20歲洪男忽然在車廂持刀對著亂砍，2名乘客當場濺血送醫。警方獲報趕抵，現場起扣1把菜刀及2把尖刀，並將洪男壓制帶回。洪男昨天送醫治療後，由員警協助推輪椅送上警車，準備移送至台中市第六分局，而他面對媒體詢問時也直呼，「太累了想休息」，同時拒絕夜間警詢。

回顧整起案件，洪男本月19日晚間搭乘高鐵抵達台中入住汽車旅館。連住兩晚後，他昨天上午乘搭計程車前往捷運水安宮站，放完行李與上廁所後，轉身前往月台、入車廂幾秒鐘後，開始亮刀行兇。對此，有3名見義勇為的乘客見狀隨即出手制止，2人當場受傷濺血，所幸送醫後並無大礙。

據了解，洪男受傷後由救護人員扛上車時，他不斷大喊「我不想死」；就醫治療期間，他又情緒崩潰，相當懊悔地表示：「趕快判我死刑」，心態強烈反差。

警方表示，由於洪男拒絕夜間偵訊，今（22）日上午將視狀況才會進行偵訊，訊後全案將列殺人未遂偵辦。