47歲男星言承旭當年以偶像劇《流星花園》道明寺一角走紅亞洲，成為許多女粉絲心中的男神。近日，他穿全白套裝出席護膚品牌的活動，宛如白馬王子；但微博卻突然流傳一組現場照，沒修圖的言承旭臉部有些許小瑕疵，引起討論。

言承旭近年將演藝重心轉往對岸，11日在微博分享參加日系護膚品牌的活動照，他頂著捲髮，身穿全白套裝搭配白鞋，散發白馬王子的貴族氣息，顏值超高。

言承旭的精修圖像白馬王子。（圖／言承旭微博）

言承旭的精修圖像白馬王子。（圖／言承旭微博）

言承旭的無P照曝光，臉上有點小顆粒。（圖／微博）

不過，有網友在微博釋出沒修圖的現場照，少了燈光和磨皮等技術美化，言承旭的膚色較深，臉部也有少許的小顆粒和紋路。但以整體來看，已經47歲的言承旭，下顎線明顯、身材也沒有走樣，算是保養得很不錯，大陸網友亦留言誇讚：「47歲的他狀態好好」、「自然帥氣的魅力男神」、「比99%的同齡人都年輕，看起來比真實年齡至少年輕10歲。」

言承旭的無P照曝光，整體而言被誇保養得宜。（圖／微博）

言承旭過往最著名的戀情，是和林志玲分分合合糾纏16年。後來女方結婚，他繼續保持黃金單身漢的身分。言承旭曾在陸綜《心動的信號》罕見提到原生家庭，他說自己很小的時候父母就離婚，被媽媽當面說：「你是被不要的」，造成心中產生陰影，常覺得自己不被需要。言承旭說，如果他以後結婚，不想讓小孩經歷他童年的遭遇，說到一半罕落淚，一度說不下去。