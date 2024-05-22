早期以男團「飛輪海」身分出道的吳尊，2013年拋震撼彈，承認和初戀女友林麗吟秘婚多年，兩人育有一女一子。平時愛放閃的吳尊，罕見在520當天沒秀恩愛，反而分享自己帶愛犬去打網球的Vlog。可見吳尊穿著短褲，赤裸上半身，一改過去奶油小生形象搖身變成黑炭肌肉男，讓網友驚呼認不出是同一個人。

吳尊日前在微博寫下：「520就不對家人示愛了，我只想說『網球+陽光,我愛你』」，片中他拉著推車帶愛犬Happy、和發球機準備去打網球，表示愛上打網球後會上癮。早上7時半出門，Happy一到網球場就蹦蹦跳跳，吳尊接著大方脫去上衣，只剩一件小短褲，而全身肌膚黝黑，胸肌壯實、腹肌和人魚線清晰可見。吳尊在場上不斷對著自動發球機練習接球，一來一往身體線條相當明顯，大展男人味。

吳尊曬打網球影片，自爆變成黑炭。（圖／翻攝自吳尊微博）

吳尊過去皮膚比較白皙。（圖／中時資料照）

吳尊說，打網球有太多東西要練，不論是正手拍或是反手拍，細節決定一切，最後他宣布當天運動量已經足夠，網友則驚訝留言說：「哥你現在好黑了」、「為什麼你曬太陽不害怕長斑長皺紋嗎」、「黑得Happy都不認識你了」、「你咋曬成這樣了」。

吳尊早年出道時拍過許多偶像劇，是粉絲心中的男神，為了顧及演藝圈的發展，他遲遲不鬆口已婚，11年前才出書揭露真相。後來他上大陸節目《婚前21天》，帶老婆在鏡頭前談婚姻生活，為了保密婚事，兩人甚至當年沒有婚紗照，還得讓林麗吟去拍「一個人的婚紗照」留作紀念，讓吳尊的嫂嫂也不忍心，直呼「好可憐」。

吳尊過去是飛輪海成員。（圖／中時資料照）