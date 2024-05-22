前主播蕭彤雯常在社群分享育兒心得，總引起網友共鳴。她近來看到兒子在啃芒果心，有感而發表示：「你家的芒果心有『專人』負責啃嗎？」接著強調為人父母，不需要把食物精華特別留給小孩，在於「不要孩子不懂感激」。

蕭彤雯指出不需要讓小孩有種錯覺，就是媽媽「不喜歡吃雞肉、只愛啃雞爪；不喜歡吃芒果肉、只喜歡吃芒果心；不喜歡吃魚肉、只喜歡啃魚頭」。接著表示如果是沒人喜歡吃的東西，為了避免浪費，就盡量不要出現在餐桌上；若是大家都愛吃的東西，就要做到「平均分配」，不要刻意讓小孩「整碗捧去」。倘若情況不允許「平均分配」，她強調會採取「輪流」方式，藉此機會教育「好東西應該要跟全家人分享」。

蕭彤雯分享育兒心得，強調不想讓小孩「感激自己的犧牲」。（圖／蕭彤雯臉書）

蕭彤雯表示會採取這種方式教育小孩，除了不要讓小孩不懂感激，也不想要讓小孩「感激自己的犧牲」，藉此培養他們的同理心，能溫柔對待包括父母在內的所有人。接著搞笑表示：「不過就吃個芒果，哪來這麼多感概」。

不過她指出曾聽到有孩子認為「芒果心直接丟掉就好」、「家裡負責啃芒果心的常常是媽媽或阿嬤」，反觀自己小孩則是搶著要啃芒果心，讓她不禁感概：「為母感到有點欣慰吧」。