不少民眾喜歡到好市多採買生活必須品，好市多近日整理會員可享有的權益及免費服務，權益部分為好市多會員卡全球都通用；免費服務則是聽力測驗、輪胎氮氣填充、配眼鏡諮詢等，有會員表示，曾多次騎機車到輪胎中心打氣的經驗。

好市多前天（20日）於臉書粉專整理好市多會員權益及免費服務，好市多表示，會員卡全球都通用，若開通App的電子會員卡，到賣場可不用帶實體會員卡，只要拿手機就能入場。

好市多也分享免費3服務，包括免費聽力測驗、輪胎氮氣填充、配眼鏡諮詢等，以免費聽力測驗來說，若會員需要選配助聽器，可根據個人需求客製化，除聽力測驗外，助聽器清潔保養、後續追蹤、售後180天調整適應期等。

好市多說，車子部分除輪胎氮氣填充，還有輪胎對調與平衡、輪胎胎壓檢測、補胎服務、電瓶檢測等，就連機車也能做輪胎氮氣填充，貼文底下有一名網友留言表示，有多次騎機車去輪胎中心打氣的經驗；此外若要配眼鏡或購買隱形眼鏡等，光學部可提供免費諮詢。