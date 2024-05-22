高雄市六龜區寶來人文協會執行長李婉玲介紹解鎖任務遊戲。（林瑞益攝）

高雄市六龜區寶來里檨腳仔文化共享空間鄰近寶來一橋，時常會被民眾忽略。（林瑞益攝）

高雄市六龜區有高雄的後花園之稱，在鄰近寶來里街區有一處檨腳仔文化共享空間，樹德科大NPO研究發展中心輔導寶來人文協會將於5月25、26日在檨仔腳文化共享空間舉辦 「遊山城，戲六龜－山城遊戲展」，希望號召全國愛好解謎遊戲玩家參與。

為推廣農村旅遊和在地文化，相關單位已經研發出6套遊戲玩法。內容包括前往各指定店家解鎖任務，兌換體驗券，品嘗在地農特產梅子氣泡酒「梅醉」之外，還有現場限定版「芒仔的逆襲」實境遊戲。

樹德科技大學NPO研究發展中心主任曾英敏說，在高雄市區域資源整合根留農村計畫的推動下，看到了在地青年的創意無限。年輕人願意投入社區，而社區也願意接受年輕人的創意發想，期待透過這樣不同領域的合作，可以吸引民眾到寶來、六龜旅遊。

寶來人文協會執行長李婉玲表示，經過這些年的努力，感覺有一些年輕人慢慢回到寶來與六龜，希望藉此吸引民眾的目光。且檨腳仔文化共享空間鄰近寶來一橋，希望大家走過路過不要錯過，到共享空間喝杯咖啡、品嘗窯烤麵包，體驗慢活。