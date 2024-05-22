新任金管會主委彭金隆備詢處女秀 心情與期許曝光 09:042024/05/22 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金管會主委彭金隆(圖／吳靜君攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新上任的金管會主委彭金隆金曝自己早有準備，所以不會緊張，面對今日的專案報告是平常心。 彭金隆今日到立法院財政委員會業務報告。 對於上任之後的期許，未來能夠打造與發展新的金融市場。 獨家》壽險外匯紓困利多將上路 待彭金隆拍板 複委託買比特幣ETF有譜！彭金隆曝「這類人」先行 彭金隆揭金管會政策方向 擬推動台灣成亞洲資產管理中心 #彭金隆 #金管會主委 #期許 #備詢 #處女秀 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 金融雙稅當沖 彭金隆表態：今年須檢討 12:372024/05/22 財經 新壽、三商壽拚6月RBC達標 改善計畫24日送金管會 14:282024/05/22 財經 520提建言 林伯豐：美武器應即時交貨否則是對台歧視 13:182024/05/15 財經 將卸任金管會主委 黃天牧：今生無憾、留三期望 18:542024/05/14 財經 首次站上立院備詢台 李遠不害怕：自己打80分 14:362024/05/22 生活 「點子王」曾任業界獨董 彭金隆任金管會主委承諾這件事 10:332024/05/22 財經 金管會主委黃天牧傳接任台灣金董座 財政部說話了 23:222024/05/09 財經 曾挨批「備詢打嗑睡」李懷仁接任高雄副市長 藍綠看法不一 11:272024/05/07 政治 12年前曾力挺國會改革 新勞長：不同位置會有不同思考 10:062024/05/23 生活 520就職》賴清德政府就位！ 承擔改革創新 團隊名單一次看 07:302024/05/20 政治 獨家》遭減薪30％ 新壽董座魏寶生曝1原因認了 13:402024/05/23 財經 史上頭一遭！高雄熊「不上班趴趴走」 被請到議會備詢 11:282024/05/13 生活 議長出手協調 陳其邁520出席總統就職典禮再趕備詢 18:272024/05/13 政治 新任金管會主委看台股 基本面上出口維持蠻好成長 09:172024/05/22 財經 補充保費升至3％未經試算 金管會主委認了：等衛福部來溝通 23:312024/05/22 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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