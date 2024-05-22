對於現在台股在2萬1000點，新任金管會主委彭金隆表示，金管會在意的是市場管理，當然股市會受到消息面影響，但是長期會回到基本面，金管會密切關注。

彭金隆今日出席立法院財政委員會業務報告，對於基本面上，出口還維持蠻好的成長。