新任金管會主委看台股 基本面上出口維持蠻好成長 09:172024/05/22 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金管會主委彭金隆(圖／吳靜君攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對於現在台股在2萬1000點，新任金管會主委彭金隆表示，金管會在意的是市場管理，當然股市會受到消息面影響，但是長期會回到基本面，金管會密切關注。 彭金隆今日出席立法院財政委員會業務報告，對於基本面上，出口還維持蠻好的成長。 520行情坐大怒神 台股太脆弱？彭金隆回應了 金管會推動公司治理 2026年將轉型ESG評鑑 「點子王」曾任業界獨董 彭金隆任金管會主委承諾這件事 #金管會主委 #維持 #成長 #彭金隆 #金管會 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 新任金管會主委彭金隆備詢處女秀 心情與期許曝光 09:042024/05/22 財經 AI大風起 批發業營業額連2月成長 18:562024/05/23 財經 永豐金2024年配息合計1元 首季獲利續創同期新高 18:122024/05/23 財經 韓央行維持利率不變、調升今年經濟成長預估 13:142024/05/23 財經 裕慶-KY下半年新品銷售 挹注成長動能 16:562024/05/23 財經 國發會拚今年經濟成長3.5％ 下半年國內外局勢成影響因素 14:312024/05/23 政治 15艘共艦、50架共機投入演習 國防部：我方維持常態戰備 18:162024/05/23 政治 上市櫃公司Q1稅前淨利掉到史上第三高 原因曝 21:372024/05/23 財經 韓國央行利率連11凍 上調今年經濟成長預測 12:462024/05/23 國際 獨家》壽險外匯紓困利多將上路 待彭金隆拍板 15:342024/05/23 財經 蔡規賴隨 陸委會：維持兩岸和平現狀目標未變 18:002024/05/23 兩岸 當沖賠的比賺的多！ 新任金管會主委彭金隆曝：「這群人」包辦九成虧損 12:052024/05/22 財經 保額百萬元以下擬不被強制執行 法規預計6月出爐 12:442024/05/22 財經 大陸軍演 總統府回應喊「維持和平是兩岸責任」：有信心守護國家安全 11:262024/05/23 政治 家樂福小農商品年成長6％ 保價收購保障小農收益 21:192024/05/23 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。