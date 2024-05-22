一名洪姓護專生昨日在中捷車廂持3刀隨機砍人，造成2名乘客濺血送醫。由於過去鄭捷事件掀起國內軒然大波，更是許多人心裡的傷痕，因此消息傳開後，瞬間掀起社會恐慌。事實上，國內一旦發生矚目社會案件，「廢死」不出意外總能引起關注；為此，許多網友昨天湧入廢死聯盟的臉書粉專，強烈要求官方發聲。

事件發生後，廢死聯盟一共轉發的3則貼文包括立法院現場直播、死刑釋憲案相關論壇、公民搶救立院集結影片，留言評論區可見一片慘況，許多網友紛紛表示，「如果有民眾死亡，兇手判死刑的話你們會反對嗎」、「廢死的故意忽略中捷事件」、「這聯盟存在的意義是什麼，根本文不對題，你貼這文對廢死有幫助嗎？ 只是在泛政治化 讓人民對你們反感」、「可悲啊，台中捷運隨機殺人不去關心，反而在關心政治鬥爭」。

也有一名網友相當憤慨地留言，「像這種隨機殺人，我們偉大的廢死和人本應該又要大發慈悲赦免，然後配套措施呢？請問這些思覺失調的人有確實送進精神病院確實關緊閉、打針、吃藥與追蹤嗎？」、「還有，總是大力提倡可教化的你們，何時確實帶回去跟著你們好好教化了？出一張嘴，光說不練，總是將萬惡不赦的罪犯輕輕放下，大力支持與赦免，任其放生荼毒無辜善良百姓，這樣的作法叫做很有愛嗎？」

家人一度表示，20歲洪男長期熱衷政治，對廢死議題相當關注，並疑似引起關注，特意挑選在新總統翌日犯案。也因洪男具護理專業，對於藥物相當熟悉，因此犯前服用大量藥物，藉此陷入思慮不清、頭暈等狀況，待進入中捷第二車廂，隨即出刀子「隨機攻擊」，導致2名乘客受傷，希望藉此喚起社會大眾對於廢死議題的關注。