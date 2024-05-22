台中捷運昨（21日）發生重大喋血案件，一名20歲洪姓男護理生，在中捷行進間車廂內，持預藏的3把刀，無差別朝乘客揮刺，27歲許姓長髮哥英勇衝上前與犯嫌搏鬥，不過臉上卻被劃出長長刀傷，被網友封為「英雄」成為話題人物，不過卻也遭詐騙集團盯上，許男在IG限時動態上回應，並於凌晨4時寫下159字心理話。

許男昨日在IG限時動態報平安，「謝謝大家關心，我出手術室了，生命沒有危險，訊息有點多我休息一陣子再慢慢回，感謝大家」，另外一則限動則是關心許男的友人們出現在病房，許男也說「突然變同學會了，謝謝大家，愛你們」。

而許男英勇的行為被詐騙集團盯上，案發後約7個小時左右，竟有民眾收到詐騙簡訊。簡訊內容指稱，發送者是「中捷長髮男」，因為搏鬥時皮夾掉了、人在醫院急需用錢，因此希望找到有緣人借5萬元。

對此，許男澄清，「我目前沒有及缺醫藥費，請大家收到奇怪的簡訊不要亂匯錢轉帳，那都是詐騙啊」。另外許男也貼出截圖，透露IG已經出現抄襲他的帳號，「沒想到我也有被抄的這一天」。

許男於凌晨4點寫下，「謝謝今天一大票的人關心我，除了朋友之外，其中有很多都是我尊敬的前輩、教練、選手。如果沒回到訊息，我真的忙不過來我很抱歉，我IG現在跟當了一樣根本出不了通知，滑訊息也要卡很久。然後不認識的人的私訊超級多，我知道大家都是在稱讚我我很開心，但我目前真的分身乏術沒辦法回覆大家，我只能先在這裡統一跟大家說一句，謝謝你們的關心」。