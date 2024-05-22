近日梅雨季鋒面影響，天氣相當不穩定，昨午後多處下起大雨，北部傍晚也出現大雷雨，許多網友在社群哀號，天空一大堆飛蟻飛來飛去，甚至闖入家中。專家指出，如果看到飛蟻代表附近方圓100公尺內有巢穴；想要預防飛蟻入侵家裡，可以使用黃色光源、硬質木材家具或木材經防蟲處理等方法。

許多網友昨天都在社群哀號，表示家裡附近出現一大堆飛蟻，一名男網友貼出照片，他當時正在戶外整理貨物，鐵皮屋頂上有幾盞燈，一大群飛蟻全聚集在燈光下，男網友崩潰「這麼多大水蟻怎麼疊貨啦！」

也有不少網友貼出家中紗窗照片，好幾隻飛蟻停留在紗窗上，超怕牠們闖進屋內；其他網友紛紛留言「天空全部都是飛蟻大軍」、「回到家滿屋子飛蟻，很像蝗蟲過境，家人窗戶沒關好，飛進來上百隻吧！」

臉書「台灣昆蟲同好會」發文指出，飛蟻就是白蟻，又稱大水蟻、大水螞蟻，梅雨季經常會在燈下「分飛」，「分飛」是有翅型生殖蟻找配偶、自立門戶的行為。

粉專表示，方圓100公尺以內有5年以上的蟻巢，就能看到飛蟻分飛的景象，常聚集在燈光底下；飛蟻會透過紗窗、門縫或沿著建築物管線、縫隙修築蟻道，家裡可以使用黃色光源、硬質木材家具或木材經防蟲處理等方式預防飛蟻入侵。

如果飛蟻已經進入家裡，內行網友分享解決方法，只要拿個臉盆裝水，在盆子上打一盞燈，並把其他燈光關掉，飛蟻就會自己掉進水裡。