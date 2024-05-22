YouTuber「反骨男孩」成員蕾菈，時常透過影片及社群分享與老公湯宇的生活日常。近日她上傳帶著老公去看自己抓鳳筋按摩(陰道按摩)的影片，怎料留言區中竟出現酸民，嗆她「為什麼不把這筆錢，拿來買大麻？」對此，蕾菈也在限動上正面回應「我是罪人」。

原先影片內容，是蕾菈透露自己早就想去體驗抓鳳筋，雖然過程相當害羞、緊張，但結束後她坦言，這是很難得的經驗，也認為適合不了解自己或想要了解自己的女生嘗試。有女粉絲看了給予肯定，認為是「好健康的影片」、「很酷的新體驗，多瞭解了自己的身體」。

影片嵌入自蕾菈YouTube

不過眾多留言中，卻出現酸民留言，嗆她「為什麼不把這筆錢，拿來買大麻？」而蕾菈沒有迴避，直接回覆說「因為在台灣是犯罪」、「愛我也是一種罪」、「我是罪人」，接著截圖放上限動，說自己放飛自我，並附上愛心眼的表情符號。

蕾菈正面回擊酸民。（圖／蕾菈 IG）

事實上，蕾菈夫妻是在去年11月，因持有大麻而被警方逮捕。起初矢口否認，直到隔天才上傳道歉影片認錯，引發兩極評價。事後她提到，那段時間沒有任何業配和工作，但她也藉機沉澱自己，同時準備重新出發。

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