人工智慧巨頭輝達最新的財報與展望，將在台灣時間23日清晨出爐，此事被視為近期影響股市走向的重要關鍵，尤其執行長黃仁勳的說法更是重中之重。分析機構指出，到周五輝達的選擇權波動幅度將達到8.7%，換算約2千億美元（約新台幣6.4兆）的市值，且方向不一定，該規模已經超過90%標普500指數中的企業市值。

路透社報導，人工智慧熱潮席捲全球，刺激輝達的股價不斷往上衝，今年以來已經上漲約87%，市值來到2.3兆美元左右，僅次於微軟與蘋果。儘管目前市場多半對輝達財報抱持樂觀態度，但也不排除任何可能性。

選擇權分析服務機構ORATS創辦人Matt Amberson表示，儘管輝達的股價已經大幅上漲，但交易員未排除進一步上漲的機會，若出現上漲或下跌，走勢恐會同樣劇烈。

金融集團Susquehanna Financial Group衍生性商品主管Chris Murphy就提到，上一次財報出爐後，規模與波動超過預期。另一選擇權分析機構Trade Alert就認為，輝達財報出爐後將影響約2千億美元的資金走向，尚無法確定會上漲或下跌。

工商時報報導，如果輝達財報與展望不如市場預期，法人認為，漲多類股會出現較大的賣壓，短期會稍微獲利了結，長線上需關注GB200進度，若出貨延至明年，相關廠商第四季業績可能受影響。