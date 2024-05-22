人氣Podcast節目《百靈果News》的兩位主持人凱莉（王晴蒂）和Ken昨(21日)發文，表示在工作前路過立法院外，得知有民眾聚集表達訴求，兩人便徒步走過去想了解現場狀況。沒想現場民眾看到他們，竟群起痛罵「百靈果滾出去！」「不要蹭！」，讓他們好尷尬，兩人只好默默離開。火爆狀況在片中全曝光，凱莉也發表事後心情。

百靈果的官方IG稍早寫下：「今天去青島東路想要去了解立法院前面活動的狀況，遇到了很多事情，然後就上新聞了」，短片中Ken先表示錄完音，想要去《周二夜現場》節目前，走到立法院附近；當下雨勢很大，Ken和挺著孕肚的凱莉各撐著一把傘，接近聚集地點時起初有許多民眾表示友好，更自動發送雨衣。Ken接著表示：「雨這麼大，人還這麼多，其實我很感動欸」。未料在走進遮雨棚時，許多民眾開始喊出：「滾出去！百靈果滾出去」，接著不停說「出去！出去！出去！」噓聲逼離。凱莉笑容瞬間僵掉，只能揮手跟眾人打招呼後便離開。

凱莉與Ken是《百靈果》主持人。（圖／翻攝自百靈果News臉書）

凱莉後來表示，本來是想知道台上在說什麼才想走入棚子，但沒想到有些群眾比較激動，要他們滾出去，「其實我剛剛有點難過，然後那個一轉身，很多人就湧上來說『妳不要太介意，大家只是情緒比較激動，我就覺得好可愛喔』」。之後還有一位原本也在立法院外聚集的網友跑來安慰凱莉他們，還說剛剛他身邊有位奶奶也在吼「百靈果快滾」，網友接著問奶奶：「您真的有聽過百靈果嗎？」奶奶說其實她根本不知道百靈果是什麼，「她只是跟大家一起喊」。

而百靈果之所以被群眾圍剿，推測主因是之前曾說「當年的太陽花是賣萌搞笑」，因此才被認為和他們理念不同，遭到排斥。