烏克蘭無人艦擊沉俄羅斯黑海艦隊的「伊萬諾維茨」號（Ivanovets）飛彈護衛艦。

烏克蘭無人水面艦在黑海的海戰中雖占有壓倒性優勢，但至今卻格外容易遭空中攻擊。因此，俄羅斯國防部特別使用直升機和戰機來阻止它們的攻勢。如今烏克蘭無人艦武裝兩枚經改改裝的空對空飛彈，可能會再次改變趨勢。

《海軍新聞》（Naval News）網21日報導，烏克蘭戰爭消除了各方對無人機正在改變戰爭的疑慮。在海軍方面，烏克蘭無人艦在作戰應用上領先全球。這些滿載爆裂物的無人艦首先挑戰，繼而扭轉了許多成見。如今烏克蘭部署了一種嶄新海上無人艦，而艦上更武裝了防空飛彈。

到目前為止，烏克蘭的無人艦最容易遭軍機攻擊，它們對武裝機關槍的直升機基本上毫無防禦力。如今隨著部分無人艦武裝威力強大的防空飛彈，俄羅斯飛行員在接近它們時可能會三思而行。

事實上，這是世上第一艘防空無人艦，雖然別國製造商已著手探索為無人艦提供某種形式的防空能力，但它卻是率先投入實戰的系統。

Ukraine's uncrewed surface vessels (USVs) are dominating naval combat in the Black Sea. Yet they have, until now, been particularly vulnerable to aircraft... Now a version armed with two repurposed air-air missiles could change the tide again 🇺🇦https://t.co/U0dz0GzBIr — Naval News (@navalnewscom) May 21, 2024

而這艘新型無人水面艦與先前看到的不同，它的船體更寬，得以並排搭載兩枚R-73空對空飛彈。理論上，這應該能用來對付遠達15公里的戰機，但實際射程可能沒那麼遠。而這類似陸上的趨勢，烏克蘭愈來愈頻繁地利用為一個系統設計的飛彈，將它們改裝到另一個系統。例如，至少一套老式「黃蜂」（Osa）防空系統也配備了R-73，而英國提供的先進短程空對空飛彈（ASRAAM）則被用來當作陸基系統。

飛彈為無人艦提供了一定程度的自衛力，新艦現在更能善加防禦俄羅斯直升機和戰機。一、兩艘拼湊而成的「科學怪人地空飛彈」（FrankenSAM）無人水面艦加入更多的常規無人水面艦，或許足以遏阻俄羅斯攔截它們的企圖。此外，防空系統還開啟了烏克蘭利用無人艦，伏擊在克里米亞空軍基地俄軍戰機的可能性。這些無人水面艦可以埋伏在克里米亞海岸附近，趁戰機不注意接近時加以擊落。起碼有間接證據顯示，烏克蘭可能已經這麼做了。