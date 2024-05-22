第17屆10大抗癌鬥士得主唐玲，是在2019年罹患胃癌第4期，因癌細胞轉移摘除子宮和卵巢。她用自身抗癌經驗，常分享治療疾病的點滴。今（22日）唐玲又發文列出五種很危險的痣，提醒如果有出現在身上，務必趕快去找醫生。

唐玲在文中表示，曾有人問她什麼痣會變皮膚癌？唐玲指出，前陣子發現自己身上有顆平坦的小痣突然變大，非常擔心，於是研究痣與皮膚癌之間的關聯，得知每個人身上都有痣，99%以上都是良性，不會變成皮膚癌，但有五種痣很危險：

1、痣的外型不對稱

2、痣的邊緣界線呈現模糊不清或邊緣成鋸齒狀

3、痣的顏色亮黑或淺灰就正常，如果顏色越來越不均勻、深淺不一就要注意

4、痣的直徑要小於零點六公分，如果痣在半年內明顯變大、隆起，也要注意

5、痣出現異常凸起、變顏色、變形狀或掉毛、潰爛、無法癒合

唐玲分享危險的五種痣。（圖／唐玲臉書）

唐玲提醒：「以上五種要特別注意，快去找醫生。」她也說自己那顆痣，最後在醫師建議下，已經使用外科手術切掉。至於目前的身體狀況，她表示癌症4期不等於末期；雖然癌症沒有第5期，但末期的定義須符合「沒有任何的治療可以改善」、「短時間內要面對死亡」，才能被稱呼為末期病患。因此，唐玲說剛確診癌症第四期的病人，還是有很多方式可以治療，甚至活得比很多慢性病人還要久，「五年、十年都大有人在，相信將來癌症會成為一種慢性病。」