藝人金城武有著俊俏外型及高挑身材，是許多粉絲心目中的男神，雖然演藝成績有目共睹，不過感情狀態始終成謎；一度傳出與日本主播馬場典子的婚訊，不過證實子虛烏有。其實他剛入行時，就被傳出曾與女星林葉亭交往，如今女方55歲樣貌曝光，讓網友驚呼是「地表最強美魔女」。

出道至今鮮少緋聞的金城武，唯一有過的花邊消息，就是曾與大5歲的女星林葉亭交往。至於為何無法修成正果？據悉是金城武演藝事業開始走紅後，讓她意識到聲勢及名氣都不如對方，導致這段戀情無疾而終。雖然雙方從未正面承認，不過金城武受訪時曾坦承剛進入演藝圈，交過一任女友。網友發揮柯南精神，根據時間點去推論，認為應該就是林葉亭。

林葉亭被網友譽為「地表最強美魔女」。（圖／林葉亭粉絲團臉書）

林葉亭淡出演藝圈後，除了推出美容、穿搭等書籍，也和老公高人傑經營服飾品牌，先前傳出全台多達60家分店，年營收高達6億，也常在Instagram曬出時尚穿搭照。對於保養相當有一套的她，幾乎不見歲月在臉上留下痕跡，凍齡臉蛋依舊是少女感十足，看不出來已經55歲，連跟25歲帥氣兒子邱以太同框現身，都宛如姐弟一般，被網友譽為是「地表最強美魔女」。

林葉亭跟25歲帥兒同框，根本像是姐弟一般。（圖／中時資料照）

林葉亭曾透露自己的保養秘訣，說雖然飲食方面不忌口，但一天熱量會控制在1400大卡以下，剩下就是靠運動、跳舞等去維持體態，若沒空上健身房，就靠著手機App跟練，盡量維持運動的習慣。

林葉亭曾傳出與金城武有過一段戀情。（圖／中時資料照）