賴清德總統選前提出「第2次能源轉型」，並訂出核電2026年歸零目標，但520就職演說僅提到供電穩定，未再提非核家園主張。環境部長彭啟明表示，他的立場是遵守《環境基本法》的非核家園政策，目前也未接到內閣通知任何延役核電廠的準備，但核能使用應盡快凝聚大家共識。

彭啟明今天首度到立法院社福環衛委員會業務報告，他會前表示，立法院是國家最重要聖堂，心裡確實有些壓力，昨天準備到快晚間11時，希望能與委員好好切磋、指教。

針對賴清德就職演說未提非核家園，彭啟明表示，他身為環境部長，立場是遵守《環境基本法》的非核家園政策，目前也未接到內閣通知任何延役核電廠的準備。

他補充，從氣候變遷、淨零碳排角度來看，國際針對綠能有一定定義，核能確實因為俄烏戰爭，短暫地歸類在歐盟永續投資分類指標裡、是可以投資的項目，但包含核廢料安全性、核電廠的規格等限制相當嚴格。

彭啟明強調，國際沒有說不要核能，也沒有說一定要核能，建議盡快凝聚大家共識，比一切來得重要。

針對藐視國會罪二讀通過，彭啟明表示，他很少生氣，也不會頂嘴，尊重立法院的決定，亦尊重立委的指教，其給予的批評會虛心接受。