美國聯準會理事沃勒（Christopher Waller）21日表示，美國上周出爐的經濟數據顯示通膨並未加速，確實是令人放心的訊號，但仍需要看到數個月的良好數據，才能開始降息。

沃勒於周二出席活動時發表致詞，稱當前美國經濟的發展似乎更加接近聯邦公開市場委員會（FOMC）的預期，不過，在勞動力市場沒有顯著疲軟的情況下，他還需要再看到數個月良好的通膨數據，之後才能放心地支持寬鬆貨幣政策。

沃勒在演說中並未給出對降息時間或降息幅度的預期，也未透露他期望在通膨報告中看到的具體進展。當日稍晚在接受媒體訪問時，沃勒針對降息時間點給出了線索。他表示，如果未來三至五個月的數據持續疲軟、讓官員們看到足夠多的有利證據，他們便可能會在今年底或明年初考慮降息。

檢視當前的利率政策，沃勒認為即便將高利率多維持一段時間，也不至於會讓美國經濟墜落懸崖。

沃勒的觀點之所以備受關注，不僅是因其擁有FOMC投票權，更因為他是聯準會下一任主席的可能人選。有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）此前撰文稱，沃勒兩年前對美國經濟走向做出準確判斷，讓其影響力急遽攀升，若川普再次當選，沃勒有機會成為下一任聯準會主席。

沃勒針對上周公布的消費者物價指數（CPI）指出，4月的數據是一個令人欣慰的訊號，顯示價格壓力未有加速跡象，讓其可以排除通膨升溫的可能性，預料在公布更多數據後，可以看到通膨如預期下降。

此外，沃勒也指出，近期零售銷售走軟、勞動市場出現放緩跡象、製造業和服務業降溫，在在顯示聯準會當前的利率政策可以對通膨施加下行壓力。