最近一名網紅花大錢訂了一家飯店的「海景房」，結果發現房間根本沒有海景，只有一張巨型海景海報，而從某個角度來看這張海報，幾乎讓人以為是真的，該女子傻眼地拍下影片，請大家評評理。

《每日郵報》報導，網紅克拉麗莎（Clarisa Murgia）看到了廣告中展現的美麗海景，花了大錢訂下這間房。然而，當她抵達房間時，克拉麗莎很快就發現，從陽台看上去令人驚嘆的藍色大海、帆船以及山脈都不是真的。

影片顯示，克拉麗莎拉開窗簾，發現這只是一張巨型海報，而且可看出為了遮掩這事實，飯店還特別做出欄杆與窗簾，營造出宛如的眺望陽台景象。之後她在社群平台上曬出影片分享此事，苦哈哈的表示：「從來沒有人這樣騙過我，哈哈哈。」

影片曝光後，很快引發網上熱烈討論，網友紛紛表示：「這就是為什麼我總是要確認飯店位置。」、「這太扯了，就連我的前任也沒有撒那麼大的謊。」