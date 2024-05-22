運動有益健康，但選對運動時段，能發揮最佳效果。對此，家醫科醫師謝宜庭引述近期國外研究發現，對於肥胖者來說，晚上6點後～12點之前這段時間運動，最能降低心臟病和死亡的風險。另外，她還提到，多次短時間的運動也非常有益，只要把握空檔提高活動度，如快走、騎腳踏等，每次3分鐘就能達到良好效果。

謝宜庭在診所粉專發文指出，該項研究是由澳洲雪梨大學團隊發起，雖然研究團隊尚無法解釋為何有上述現象，但推測是因胰島素阻抗在夜間最高，而晚上運動可促進血糖的利用，進而達到血糖穩定。

除此，謝宜庭說，也有其他團隊認為，晚間運動較有益是因為晚上的體溫較高，其可提高代謝，使肌肉組織更為靈活，神經傳導更為活躍，進而達到較好的運動表現。

若晚上無法刻意抽出時間到健身房跑步，謝宜庭說，其實多次「短時間」的運動也是非常有益，像是上班族不妨把握上下班及中間休息的時間，藉由騎腳踏車上班、快走去吃午餐、慢跑回家等，來提高活動度，只要每次能達到3分鐘，效果不輸到健身房跑半小時跑步機。

然而，雖然晚間似乎是CP值較高的運動時段，但謝宜庭提醒，相比完全不運動者，只要能規則運動，無論在什麼時間點，都可降低心血管疾病風險，所以只要養成運動的習慣，對健康就是邁進一大步