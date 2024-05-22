一名人妻發現許姓丈夫與經營漁產生意的女子小美長期偷情，氣得控告小美侵害配偶權，未料小美卻反控許男在聚餐時，趁她酒醉性侵3次，只是因為擔心遭到鄰里嘲笑，且影響兩人生意才未提告。但男方則反駁，兩人發生40次性行為，都是小美主動訂房後找他，許男的元配氣到提告小美賠償120萬元；法官審理後認定，小美提不出證據，且確實訂房的都是她本人，判賠元配40萬元。

根據判決書，從事漁產的小美控訴，與許姓男子有生意往來，雙方因此常有聚餐活動，但許男卻趁她餐敘酒醉不省人事之際，對她性侵3次，但是自己顧慮家鄉鄰里關係緊密、民風保守，且仍有生意往來，憂心受人譏笑及影響許男經營之漁產事業，才未提告訴或請求民事損害賠償。

許男喊冤表示，她在小美住處、車上等地發生大約30至40次性行為，兩人都是在清醒的狀態合意性交。第一次是在小美家中，之後兩人還有在同一地點發生性關係約10次。且兩人也曾於111年間，分別在台北某五星大飯店、高雄汽車旅館發生性關係，都是她訂房之後通知他前往，但是從111年8月他去開刀後，就比較少見面，但每次碰面都會發生性關係。

法官審理後認定，女方明知男方有配偶，兩人仍發生性行為多達40次，從對話紀錄、訂房資料即可證明佐證，足以認兩人已逾越一般男女正常互動分際，足以破壞元配婚姻之圓滿狀態與幸福，判賠元配40萬元。