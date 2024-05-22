經營婚姻不容易，日本福岡一名男子喝醉回家，看到鄰居亂停車，想找對方理論，被老婆阻止以後，竟然拿香蕉皮甩打老婆頭部，最後老婆忍無可忍報警處理，警察到場後，男子還不認錯，不斷辯稱「這算暴力？這只是夫妻之間的相處。」引起網友們討論。

綜合日媒報導，日本福岡縣一名59歲男子喝醉後，看到鄰居把車子停在自家車位，感到很憤怒，想去找鄰居理論，老婆好言相勸，竟遭男子以「香蕉皮」打頭。老婆忍不住報警處理，男子被警察逮捕時還辯稱「這算暴力？這只是夫妻之間的相處。」

警方提醒他，不管是什麼東西，只要用來打人，就是施暴。即使是夫妻之間，施暴就是施暴。

臉書粉專「日本省錢小站」轉發該新聞表示，這幾年有幾位嫁到日本的台灣太太，曾詢問過他們被日本人先生虐待該怎麼辦，他們當時建議不管是大事或小事，通通都要錄影和錄音存證，這樣才能在撕破臉後，維護自己的最大權益。

貼文引起網友討論，不少人搖頭表示，不是只有頭破血流才算暴力。「看完突然能理解為啥一堆人妻會怒吼『老公怎麼還不去死』」、「暴力不是只有肢體，言語上的暴力也是暴力」、「暴力就是暴力，即使不見皮肉傷」、「以後變丟鋼鐵香蕉怎麼辦」、「老公行為侮辱性極強」。

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