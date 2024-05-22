中捷昨發生砍徒持刀砍人事件，林新醫院對3名傷者傷勢做出說明。（馮惠宜攝）

台中捷運昨（21日）發生砍人事件，收治2名傷者的林新醫院稍早對2名見義勇為奪刀受傷的17歲呂姓少年、27歲許姓男子病情做出說明，其中呂姓少年病況穏定已拔管，預計今可轉出加護病房，至於馬尾男27歲許男，狀況也穏定，但臉部9公分傷口，傷及肌肉層，未來將評估進行整型美容修復。

中捷昨發生恐怖砍人事件，20歲洪姓高護生持3把刀在車廂砍人，乘客奮勇奪刀抵禦壓制，洪男和2名乘客都受傷送台中林新醫院救治，院方今（22日）對3人傷勢及病況做出說明。

院方表示，受傷較嚴重的17歲呂姓高中生，有3處傷口：右肩有12公分傷口、鎖骨小碎片骨折傷及肌肉，右胸有10公分傷口，也傷及肌肉有受傷，肋骨第3根斷裂，已經手術以鋼絲固定，右上臂有8公分傷口，也有肌肉受傷，已清創縫合，胸腔鏡檢查沒有氣胸、血胸但有插管並放置胸管，在病人狀況穏定、呼吸正常後已拔管，預計今天將轉普通病房。

另外馬尾男27歲許姓男子，右臉撕裂傷達9公分，且傷及肌肉，骨肱也有撕裂，手術以鋼絲固定，其病情穏定，預計1周可出院；但臉部傷疤會不會造成破相？院方表示要等傷口復原後再請整外醫師評估進行醫美修復。

至於洪姓嫌犯，院方表示，他是右手大姆指靭帶斷裂，經手術修補完已後，已由警方帶回。