立法院21日院會審查國會改革草案，對民進黨團的拖延戰術，國民黨在議場和網路上都「用你的魔法打敗你」反擊民進黨。對於法案內容遭質疑，國民黨立委吳宗憲也直接翻出民進黨柯建銘、林佳龍、顧立雄過去針對國情報告、調查權的發言影片，狠嘲歷史畫面會說話，「民進黨打臉全記錄」。

國會改革5大法案，針對藐視國會罪、總統國情報告、調查與聽證權等修法，引發朝野立委對抗，上千人聚集立法院外表達訴求。而藍白營共提的法案內容，也引發綠營批評。

國民黨立委吳宗憲昨（21）日在臉書貼出影片，舉出時任民進黨立委柯建銘、林佳龍、顧立雄對於國會改革的發言，嘲諷是「民進黨打臉全記錄」，昔喊國會改革，如今背棄承諾，也問民進黨「為什麼要反對自己曾經提出過的法案呢？」

對於總統國情報告是否即問即答，影片顯示，當年柯建銘對時任總統馬英九喊話：「請馬英九注意，立法院所有質詢、所有報告，總質詢還是委員會，都是即問即答的，馬英九應該很誠懇的面對這個問題，要以尊重國會的態度。」吳宗憲質疑，「護金孫？老柯昔要馬總統即問即答，如今不讓賴清德來」。

影片顯示，外交部長林佳龍擔任立委時，談及立院聽證調閱說，行政與立法部門處於高度不對等，應該完善立法院行使國會監督制衡的權力，「其中最重要的就是資訊的調查權」。政務官應該提供立委正確且充分的資訊，「假設他提供不正確或拒絕提供的時候，可以課予刑法上的責任，以及罰款。」吳宗憲也嗆，「林佳龍踹共，昔推立法院聽證調閱，現在不敢認？」

影片也提到，國防部長顧立雄在立委任內談及立院調查權時說，政府機關或公務人員，就國會調查權的行使，「是屬於他的義務性事項」，如果違反了這個義務，拒絕配合或虛偽陳述的話，應該處以罰鍰。吳宗憲也酸說，「眾綠委推國會改革，升官全忘光」。