女星楊丞琳2022年9月曾因「海鮮說」、「廣東人」引發極大爭議，近日她登上《歌手2024》演唱代表作品〈帶我走〉卻出現無法飆高音的情況，最終在第2集慘遭淘汰。面對外界針對楊丞琳負評排山倒海而來，有網友好奇為何台灣人會這麼討厭楊丞琳，其中《ELLE Taiwan》小編跟風發文也引來外界熱議。

▲「楊丞琳」在《歌手2024》的現場演唱引發討論，位居網路溫度計的人氣歌手網路口碑第4名。

台灣人為何討厭楊丞琳？網點2關鍵：很難讓人喜歡

近日有網友在Dcard上以「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳」為題發文，原PO表示自己還蠻喜歡楊丞琳，但最近好像只要有楊丞琳的鏡頭就會被各種嘲笑，「有人覺得她唱歌跳舞不好，也有人覺得她親中，甚至很大一部分人討厭她是因為一句『台灣人吃不起海鮮』，但看到更多留言都只是為了嘲笑而嘲笑的跟風留言，與其說討厭更像是在霸凌」，原PO接著補充，楊丞琳是願意多方嘗試且為粉絲負責的人，可以算是認真努力型藝人，因此不理解台灣人為什麼要這麼咄咄逼人。

其他網友對此發表看法，「主要是人品，爭議太多」、「是真的從小時候就不太喜歡她，可能當初的可愛教主形象太過了，然後她的演技我也get不到」，還有不少人認為是海鮮說導致楊丞琳受到台人抨擊，「德不配位，然後一直說自己是廣東人」、「關鍵是海鮮吧，感覺海鮮說之後風向直接回不去了」、「因為他不知感恩，回踩自己發跡的地方」、「她之前也說中國哪一省最愛說謊，被中國罵爆」。

多數人則指出楊丞琳唱功舞功不足卻自信心爆棚，「沒唱功沒舞功，講話無腦充滿自信，很難讓人喜歡吧」、「楊就是唱歌跟跳舞比一般人好，但是她的實力放在演藝圈裡真的不出眾，又一直誇大其詞、自信心爆棚的稱讚自己的舞蹈表演跟唱歌實力，路人緣都被自己敗光了」、「許多人覺得她實力不好紛紛發表自己的意見，但她無法接受，堅稱她沒有不會跳舞，或是辯解是因為練舞時間短，於是大家才更氣急敗壞地告訴她她真的不會跳舞」、「這節目是比拚唱功的，以她的年紀跟出道時長來說，體力跟嗓子的狀態應該要強過年長的歌手，唱功要強過年輕的歌手，問題是兩者都沒有，相較於自己也沒有什麼進步，就很尷尬」。

不過也有人出面緩頰，「我對她的印象就是，實力get不到，但是爭議蠻多的，還一直很紅...，不過我還是認同她的顏值，特別是剛轉型後的短髮時期，很有個人特色」、「我覺得她年紀越大越想表現，自我感覺也越來越良好，有點過了，唱歌跳舞都超用力，表演變得很不自然不好看，但顏值還是很強」、「海鮮那段真的風向轉很大，不然之前看《DD52》，大部分觀眾都是誇楊丞琳幫忙看表演外還會下場指導」、「當非楊的受眾群並不是這麼了解楊丞琳時，這種想要證明自己的話，就會變成有種『我做了這麼多，所以你們一定要為我的努力買單』的感覺，而這樣情緒傳遞的方式，對觀眾而言並不那麼舒服。其實她的努力，我們都有看在眼裡，但這種話自己說出來，可能就有點多了」。

楊丞琳海鮮說聲量飆破11萬！近三年網路好感度暴跌

從《KEYPO數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「楊丞琳」近三年聲量趨勢，可以發現2022年9月7日，楊丞琳登上中國浙江衛視節目《還有詩和遠方》，她透露小時候家中沒有錢，吃海鮮是極為奢侈的事，「我在台北長大，但是我是廣東人」言論也引來台人不滿，就連內政部也跟風列舉7大可用「笑死」回答的詐騙範例，其中第7點「竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」引發外界熱議，網路聲量累積111602筆。

從《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「楊丞琳」近三年網路好感度，也可以發現正面聲量為151571筆、負面聲量為294861筆，負面聲量將近正面聲量2倍，網路好感度（P／N值）為0.51，可見近三年網友對於楊丞琳大多抱持負面討論。

《ELLE》台灣官方臉書對楊丞琳落井下石？網：跟風打擊自損格調

女性雜誌《ELLE》在台灣官方臉書貼出楊丞琳與布鞋照惡搞圖片，不僅在文案寫下「楊丞琳出道20年，她熱愛表演、尊重表演，因此很努力、很用力。就像別人做到90分，她要比其他人再多走幾步，做到120分才滿意」，最後還提到，「或許楊丞琳只是好心而剁剁（咄咄）逼人，不過丞琳啊～有時人生太（不）要太用力，信手捻來處處是否風景」，讓許多網友留言回應，「很好奇小編是邊笑邊打這一篇嗎」、「發這個文配這個圖是在煲她還是貶她」、「國際性雜誌，跟風打擊有點自損格調，好好審視圖文」、「雖然這很難做到，還是盡量平衡報導吧」、「小編還是不要寫字好了。最後那種看戲安慰的文字只會讓人感到你的格調很糟」、「請問你們怎麼了，雖然不喜歡楊丞琳但也不討厭，但她是你們曾經的封面人物，請問發這篇文的用意是什麼？褒還是貶？你們不會太噁心了嗎？還發梗圖」。

該則文章也被其他網友轉傳至Dcard，認為《ELLE》身為國際雜誌，台灣分部發文卻宛如落井下石，原PO也翻出先前楊丞琳在《ELLE》封面照，對比10年前貼文「正是我們最愛的楊丞琳，妳是不是也覺得她變得好美好成熟？」顯得諷刺。對此《ELLE》台灣臉書小編除了更正錯字，也特別留言回覆網友指教，「感謝大家的留言與建議，我們都收到了，未來《ELLE》在圖片與文字的使用上會更加謹慎，再次感謝大家！」

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年05月22日至2024年05月20日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『楊丞琳』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「網路好感度」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。