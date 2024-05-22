66歲歌后蔡琴先前傳出罹患怪病，後來經紀人表示「其實就只是耳鳴和暈眩治不好」，並非不治之症。近日蔡琴接受港媒訪問，談到健康狀況，她喊冤說：「大家都把我寫得太恐怖了」，先前被報導寫「死了3次」！後來照常工作，以為這樣謠言就會不供自破，沒想到還是有人以為她病重。蔡琴自嘲說：「但沒關係啦，可能壞的傳聞越多我越健康」。

被問到身體狀況如何？蔡琴接受《娛壹》專訪時表示，新聞不可以盡信「不是...氣死我了」，並透露真實的情況是好友生了一場怪病，蔡琴打電話關心對方，說：「誰都會生病啊，像我也會鼻涕倒流」，覺得是唱歌唱久的職業病，導致她在台上表演時特別怕「噴煙」的特效，沒想到傳來傳去竟然變成她有怪病，好像很可憐。

蔡琴的健康狀況近年頻受到關注。（圖／中時資料照）

蔡琴說如果新聞都是真的，「我被報導死了3次欸，你說好不好笑？」蔡琴指出，現在身上的「小毛病」都是唱歌工作導致的，例如鼻子敏感，平時演唱時為了讓台上燈光更好看，工作人員都會噴煙，然而她吸到這類空氣就會打噴嚏，所以工作人員都會很貼心，演唱時趁她不在或是提前噴好煙，才能夠不影響蔡琴演唱。

至於先前因為疫情演唱工作停擺，她表示當時最擔心的是她媽媽，怕她和工作團隊都沒工作，蔡琴忍不住有點哽咽說：「妳永遠不要擔心，我會照顧妳，妳不會沒有飯吃」。