屏東20歲洪姓男護理生昨（21日）在中捷行進間車廂內，持預藏的3把刀，無差別朝乘客揮刺，造成2位民眾受傷，洪男遭乘客壓制過程中也受傷，3人送醫後並無生命危險。洪男昨晚拒絕夜間偵訊，一早醒來把警方準備的早餐肉排吐司（吐司夾肉排）吃光光。今早警詢時，洪男父母要求聘請律師，偵訊暫時中斷，稍早母親已與律師一同到場。

回顧整起案件，洪男昨上午11時03分從中捷水安宮站進站，進入列車第2車廂，突然掏出1把菜刀大喊「幹什麼」，車廂乘客見狀紛紛閃避，見義勇為的乘客以雨傘與徒手方式將菜刀敲落，乘客陸續趨前協助，洪男即掏出另1把尖刀繼續攻擊。

洪男情緒失控，鎖定年僅17歲呂姓少年，持尖刀朝肩部猛刺，乘客見狀紛紛上前，壓住洪男緊握尖刀的手，並敲打洪男頭部終於奪刀。待列車進站停靠，眾人紛紛逃離車廂、報警，警消將受傷的27歲許姓男乘客與呂姓少年送醫，並進入車廂將洪男上銬，因洪男手部受傷，也將他戒護送醫，洪男在上救護車前，還不斷大喊「我還不想死」、「對不起」。

洪父在得知兒子犯錯後，緊急在自家開設的整復所貼出公告，即刻起休息1周。受訪時表示兒子都在實習，比較少聯繫，小孩已成年，要對自己做的事情負責，重要的是其他受傷的小孩，他們是別人的孩子，不應該是他們受到傷害，這是他當爸爸做不好的地方，他與妻子要趕上去賠罪。

洪男在分局拘留所待了一夜，警方原本打算天亮後立即製作筆錄，不過，洪男父母要求為兒子請律師，直到上午9時許，律師才與許母一同抵達分局進行偵訊。