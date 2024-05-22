由中華兩岸人文藝術交流協會主辦，歐華國際藝術文化交流協會、中華網紅協會協辦的第九屆「金卓獎」頒獎典禮21日晚間假台北市劍潭活動中心盛大舉行。台灣藝術、文化等各領域的優秀人才齊聚一堂，共同見證這一年一度的文化盛事。長期耕耘兩岸文化交流的財團法人沈春池文教基金會秘書長石靜文，今年榮獲金卓獎「兩岸文化貢獻獎」的殊榮。

主辦單位表示，石靜文在留存遷臺歷史的工作上不遺餘力，帶領基金會同仁為保留歷史與文化奮鬥，此次金卓獎獲頒「兩岸文化貢獻獎」，可謂實至名歸。對於獲此殊榮，石靜文說，衷心感謝政府與社會各界對本會近年從事兩岸文化交流與歷史保存工作的認可，未來仍將持續戮力建構更完善的記憶庫，致力於文化藝術的傳承，讓今後世代得以窺見動人的歷史軌跡。

沈春池文教基金會自2017年起啟動了「搶救遷臺歷史記憶庫」計畫，尋訪遷臺人物，記錄正在消逝的歷史記憶，迄今訪問近 1300 位長者的生命故事，製作完成超過 500 則影片。2023年基金會更首次嘗試製作長版紀錄片《離亂之歌》，由七位文學家以口述散文、詩詞或書信的方式回顧歷史，優質的製作內容深獲好評，並被公共電視「紀錄觀點」選為播出影片。

深耕兩岸藝術文化不遺餘力 沈春池基金會秘書長獲文化貢獻獎肯定

財團法人沈春池基金會祕書長石靜文獲金卓獎肯定。（圖片來源：沈春池文教基金會提供）

此外，「我家的兩岸故事」巡展於高雄、上海、臺北、福州、桃園、台中等地展出，反應熱烈。今年七月，基金會也即將前往南京巡展，將展覽以沉浸式互動體驗的方式呈現，讓觀者身歷其境重溫遷台歷史，年輕一代也能更了解這段重要史實。石靜文表示，今年基金會也規劃敦煌展與青年研學等活動，希望促進兩岸學子文化藝術交流，未來也將持續建構更完善的記憶庫，致力於歷史的傳承，讓往後世代得以窺見動人的歷史軌跡。

2024金卓獎，得獎名單

1.石靜文女士以其深刻的洞察力和獨特的文化藝術觀點，推廣兩岸文化交流有卓越表現 ，獲兩岸文化貢獻獎。

2.周之禪女士影深耕影視戲劇專業，並積極參與 ，推廣珠寶品牌社計有卓越表現，獲新銳珠寶藝術貢獻獎。

3.許有和先生經營事業有成，造福鄉親不遺餘力，推廣西藥健康產業有卓越表現，獲年度企業家形象獎。

4.呂秋月女士奔赴心靈的盛宴，對文創推廣創意畫作有卓越表現，獲藝術文化貢獻獎。

5.陳彥涵先生品味獨特，才華有目共睹，對珠寶水晶藝術有卓越表現，獲珠寶藝術文化貢獻獎。

6.柯耀程先生凡事親力親為，推廣甲骨文有卓越表現，獲藝術文創卓越貢獻獎。

7.李少華女士親切討喜，推廣公益活動有卓越表現，獲生活公益卓越貢獻獎。

8.陳美秀女士溫婉有禮，推廣書法有卓越表現，獲藝術文化終身成就獎。

9.李克定先生通過獨特的手法和想像力，對都市更新有卓越表現 ，獲都市計劃生活藝術貢獻獎。

10.中國古代文物博物舘帶來文明的饗宴，觸動觀者心靈，推廣古代文物有卓越表現，獲藝術文化薪傳獎。

11.郭掌從先生對藝術充滿熱情，創造令人難忘的作品。推廣油畫作品有卓越表現，獲藝術教育文化貢獻獎。

12.李黃婷婷女士打破傳統框架，推廣書法有卓越表現，獲文創芸術生活貢獻奬。

13.大衛營生活藝術協會深知藝術的力量和責任，推廣社會公益有卓越表現，獲社會公益愛心貢獻獎。

14.林珮瑩女士風格多樣，引發對當代思考。推廣網紅娛樂有卓越表現，獲年度卓越網紅藝術文化貢獻獎。

15.蘇麗文女士對音樂深度探索，情感觸動觀眾，聲樂有卓越表現，獲藝術文化貢獻獎。

16.中華古代文物交流協會實現藝術理想，引發當代思考，對於社會公益愛心有卓越表現，社會公益貢獻獎。

17.范巧貞女士營造獨特的藝術氛圍，展現藝術興趣和天賦，油畫美學有卓越表現，獲藝術文化貢獻獎。

18.陳志芬女士作品具有高度價值，帶來一場場震撼心靈的藝術盛宴，獲藝術卓越貢獻獎。