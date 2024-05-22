影響2020年總統大選的王立強「假共諜」案，受牽連的中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦另被控涉洗錢案，台灣高等法院去年判決2人無罪，因檢方未提上訴，2人獲判無罪確定，返回香港，但向心夫婦不滿高院判2人無罪，當天仍對2人限制出境、出海8月，雖向最高法院提抗告卻遭駁回確定，向心夫婦認為高院、最高法院裁定侵害2人訴訟權，有違憲之虞，已請律師向憲法法庭提起憲法訴訟。

據中國創新公司公告，向心、龔青夫婦自2019年11月24日因王立強案遭台北地檢署限制出境，北檢2021年4月8日不起訴《國安法》，另依洗錢罪起訴。台北地院一審2022年2月24日判決無罪。

檢察官不服提起上訴後，再經台灣高等法院於2023年9月6日判決無罪。但高等法院卻在未給2人陳述意見情況下，同日逕自裁定繼續限制出境、出海8個月，嚴重侵害2人受《憲法》第10條及第16條保障之遷徙自由及訴訟權。

向心夫婦以高院裁定違反正當法律程序原則、平等原則、比例原則，向最高法院提出抗告，最高法院以2人限境處分已被原審撤銷且已回港失其效力、抗告並無實益為由，駁回2人抗告。

向心夫婦認為最高法院的裁定違反正當法律程序原則、比例原則，並侵害2人的訴訟權，違反《刑事訴訟法》第404條第2項規定「前項第二款、第三款之裁定已執行終結，受裁定人亦得提起抗告，法院不得以已執行終結而無實益為由駁回」意旨。

向心夫婦強調，法律救濟有時不是為了即時利益，而是為了確認過去公權力的行使是否違法。最高法院裁定並未具體審查高院限境裁定是否違法，反而以沒有實益為由駁回抗告，剝奪2人訴訟權。

向心夫婦認為，最高法院裁定，違反《憲法》第23條所保障之比例原則。高院於二審判決無罪後，檢察官是否會提出上訴，尚無定論，高院並未採取同樣可達到保全訴訟目的且對2人侵害較小之手段，例如先聽取被告及辯護人意見後裁定限制出境、出海2個月，而是直接逕行限制出境、出海8個月，高院限境處分不僅違反正當法律程序且欠缺必要性而違反比例原則。