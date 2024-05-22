中捷車廂昨天（21日）發生駭人聽聞隨機砍人案，年僅20歲患有精神疾病的洪姓護理生，僅因關注廢死議題，竟持刀在捷運車廂內砍殺無辜，釀成2名乘客受傷，洪男在分局一夜好眠，今天上午由母親聘請的律師陪同進行偵訊，訊後將依殺人未遂等罪移送台中地檢署。

昨天晚間洪男由警方戒護帶回第六分局，他以「我累了，要休息」拒絕夜間偵訊，由於洪男精神狀況不穩，警方顧及其他留置室人員安全，特別開闢小房間留置戒護，洪男一夜好眠。

今天（22日）上午，洪母聘雇律師抵達分局，陪同洪男進行偵訊，洪男也在偵訊前先吃下母親帶來的精神科藥物，據了解，洪男情緒恢復穩定，偵訊過程相當平和。

親友表示，洪男雖患有精神方面疾病，卻相當熱衷政治，尤其是廢死議題，更有自己獨特見解，19日洪男備妥1把菜刀2把尖刀，搭乘高鐵北上台中，入住七期頂級汽車旅館，昨天上午退房後，搭計程車前往水安宮站犯案。

據了解，洪男擁有護理專業，對於藥物相當熟悉，因此犯案前服用大量精神科藥物，讓自己陷入思慮不清、頭暈等狀況，進入中捷第二車廂後，即拿出刀子執行「隨機攻擊」，釀成2名乘客受傷，希望藉此喚起社會大眾對於廢死議題的關注。