11:24更新：台股大盤上漲280點，拉至21517.47點創新高，台積電衝上860元新天價。

11:14更新：台股盤中大漲超過260點，台積電強彈17元至858元，再度創下新天價，AI PC題材熱，宏碁拉至漲停，華碩也大漲逾6%，相當強勢。

台股22日受惠美科技股走揚，早盤重啟攻勢，盤中高點來到21,345點，權王台積電（2330）上漲4元，暫報845元；觀察盤面強勢族群，安鈦克（6276）、虹揚-KY（6573）齊攻漲停；貴金屬概念股續強，佳龍（9955）、第一銅（2009）大漲逾5％，金控族群由元大金（2885）領軍大漲半根停板，成吸金指標。

關注美股表現，終場四大指數漲多跌少，道瓊工業指數上漲66.22點，或0.16％，收在39,872點；標普500指數上漲13.27點，或0.25％，收在5,321.41點；Nasdaq指數上漲37.75點，或0.22％，收在16,832.6點；費半指數下跌15.9點，或0.31％，收在5,074.39點。

美股震盪走高，四大指數收盤漲多跌少。儘管包含FED亞特蘭大分行主席Bostic、FED委員Waller，持續發表保持高利率不變的鷹派看法，不過市場逐漸擺脫官員談話的影響，各年期美債殖利率衝高回落，美股主要指數則是開低走高。

投資人持續聚焦AI產業發展，微軟（MSFT-US）開發者大會宣布將AI助理全面融入Windows系統，且亞馬遜澄清「暫停下訂」AI晶片的消息，加上市場正面期待Nvidia（NVDA-US）即將發布財報，推升其股價創下收盤新高。另外，以特斯拉（TSLA-US）為首的新能源類股表現強勢，帶動標普500與那斯達克指數同步創下歷史新高。

統一投顧分析，美國4月核心CPI年增下滑至3.4％，符合市場預期，聯準會主席鮑爾維持「不會升息」基調，美國十年期公債殖利率下滑4.5％之下，有利科技股評價。另外NVIDIA即將公布財報，微軟「Microsoft Build 開發者大會，6月Computex電腦展、蘋果WWDC大會即將舉行，為科技股再添動能。

台股在類股輪動下沿5日均線緩步創高，技術面呈現多頭趨勢不變；惟成交量在520後大幅萎縮，顯示報稅季節淡季效應仍在，主流不明顯。操作上，聚焦半導體先進製程、GB200供應鏈、科技新品發布概念、航太衛星、金融保險、金屬漲價概念、高殖利率個股等族群為主。