立法院會昨（21）日續審國會改革法案，立院挑燈夜戰至12點，藍白在人數優勢下，二讀表決通過共21條條文。國民黨立委羅智強昨PO出離開議場前一起幫忙收拾的照片，強調為了開創民主歷史，貫徹立法院監督政府的憲政職能，「再辛苦，也值得」。

立法院院會昨繼續處理國會改革相關法案，國民黨與民眾黨立委在進入議場後占領主席台，民進黨立委則在議場內拉布條抗議。然而，昨整天在民進黨使出拖延戰術下，使得草案審查仍未完成，預計24日、28日院會將繼續審查。

羅智強昨在臉書表示，他從凌晨00:30就到議場守夜，為國會改革戰了近23小時，直到23:59離開。羅智強也PO出離開議場前，和幾位夥伴一起幫忙收拾的照片，並透露回到家已過午夜。

羅智強表示，星期五還要再大戰一場。「說不辛苦、不累人，當然是不可能的」，但他強調，為了開創民主歷史，貫徹立法院監督政府的憲政職能，再辛苦也值得。羅智強最後也感性表示，大家一起為理念團結奮鬥的感覺真好。