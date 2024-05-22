鋒面今天持續滯留影響台灣，氣象專家林得恩表示，各地要留意短暫間歇性大雨或雷雨，且降雨區域略往北移，以北部、基隆、花蓮以北，中部以北山區降雨機率最大。氣象署表示，周四、五持續受鋒面影響，直到周六下半天降雨趨緩。

林得恩在臉書「林老師氣象站」指出，降雨區域略往北移，今日持續受到鋒面滯留、南北徘迴影響，結構雖然較為鬆散，移入台灣陸地後，降雨強度時有變化；但整體環境仍不穩定、水氣偏多，全台仍需留意短暫間歇性的陣雨或局部雷雨出現，其中以北部、基隆、花蓮以北地區及中北部山區降雨機會最大。

今天北部、基隆、花蓮以北地區及中北部山區降雨機會最大。（翻攝自林老師氣象站臉書）

氣溫變化方面，林得恩指出，今各地低溫落在24、25度左右，白天高溫，北部及花蓮以北地區26～28度，中南部及台東地區29～31度。沒下雨的時候，天氣又悶又熱；下雨過後的晚上，睡覺不需再開冷氣。

氣象署也表示，今天鋒面影響，各地降雨機率高，留意短延時強降雨，周四、五（23、24日）持續受鋒面影響，雖然鋒面結構較差，不過各地降雨機率仍高，不定時有局部短暫陣雨或雷雨出現，儘管降雨空檔長，但會有短暫的強降雨，周六下半天鋒面遠離。另一波鋒面下周二（28日）報到，下周三至周五（29～31日）鋒面在台灣附近徘迴，全台有雨。