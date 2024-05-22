犯下台南雙警命案的被告林信吾，去年11月底被一審判處2個死刑，目前全案已上訴台南高分院審理。不過，2022年8月14日他從明德外役監脫逃後，曾在台南市北區購買彈簧刀及空氣槍，並在中西區偷走蔡姓女子所有的機車代步，同年8月22日再騎該機車犯下殺警案。經檢方另案起訴後，台南地方法院依攜帶凶器竊盜罪判刑1年。

法官指出，林信吾欠缺尊重他人財產權與社會秩序觀念，不思以合法、正當途徑滿足個人經濟需求，竟以竊取蔡女財物，使她受有財產損害，實值非議。經考量犯後坦承犯行，但迄今未賠償蔡女及犯後態度等一切情狀，處刑1年，全案可上訴。

檢警調查，林信吾先前曾因攜帶凶器竊盜、強盜等罪，被台南地院裁定應執行8年4月確定，從2020年1月1日起羈押，之後移送台南監獄執行，並於隔年12月21日遴選至明德外役監執行。不料，他竟於2022年8月14日晚間脫逃，翌日中午在北區公園南路某店家購得彈簧刀1把，並於相近時間購得空氣槍1支後隨身攜帶。

2022年8月19日11點40分林信吾行經中西區時，發現蔡姓女子所有的機車鑰匙沒有拔除，且機車無人看管，於是偷走機車代步。蔡女發現機車被竊後，迅速報警處理。

8月22日林信吾騎該贓車至安南區後，進而殺害追贓的2名員警，並奪取警用槍彈，再持警槍犯下竊盜、強盜、殺人等罪行，被警方循線追緝。直至23日清晨4點35分許，林信吾在和欣客運新竹站附近落網。

警詢中，林信吾供稱，2022年8月19日11點40分許，在中西區竊取機車後，曾騎乘該車在台南市區亂逛。蔡女也說，8月19日7點38分許，將機車停放在中西區後，同日11點40分許發現機車不翼而飛，立即報警處理。

警方調閱監視器發現，竊取機車者的衣著與林相同外，林還曾於8月15日在北區公園南路某店家購得彈簧刀1把，並另購得空氣槍1支後隨身攜帶，且有殺警案一審判決內容相佐。

法官認為，林信吾因竊取機車時攜帶彈簧刀、空氣槍，經檢察官起訴攜帶凶器竊盜罪名後，林在審理過程對起訴事實也坦承不諱。