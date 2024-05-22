鬼門關前走一遭！彰化市彰水路鄰近彰化交流道路段，昨天發生一起驚險車禍事故，當時事發路口綠燈後，1名老婦人騎機車突往綠燈起步的曳引車前切過，當場被撞人車倒地，幸好老婦人被彈至車旁，未被輾壓，幸運僅受輕傷。警方事後調閱路口監視器畫面，直呼老婦人真是命大！

彰化警分局交通分隊調查指出，昨天上午10點半左右，1名73歲的張姓老婦人騎乘機車沿彰化市彰水路往彰化市區方向前進，在路口燈號轉為綠燈時，張婦疑為在路口迴轉往秀水前往，竟直接往左切，結果與綠燈起步直行的曳引車發生碰撞。

事故發生後，張姓老婦人被彈至曳引車旁，幸運僅受到擦挫傷，被送醫治療後，無生命危險，而其機車則慘遭曳引車輾壓，毀損嚴重。曳引車駕駛當時緊急煞車，並下車查看狀況。

警方表示，張姓老婦人與曳引車駕駛的酒側值均為0，經路口調閱器畫面，發現曳引車與機車碰撞後，張婦即彈往車旁，而其機車則卡在曳引車輪下，本起交通事故發生原因與肇事責任，將再調查釐清。