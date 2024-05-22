35歲黃姓男子去年6月27日凌晨駕駛有Level3車輛駕駛輔助系統的賓士車行經國道1號楊梅路段，他竟開啟輔助駕駛模式，並在車上睡覺，結果在楊梅休息站停車場連撞2車，導致2人受傷。警方到場後，他坦承肇事，桃園地檢署依過失傷害罪嫌起訴，並聲請簡易判決。

檢方調查，黃男去年6月27日凌晨，駕車從國道1號楊梅路段往南行駛，行經楊梅休息站停車場時，竟疏於未注意車前狀況，而開啟輔助駕駛模式，並在車上睡覺，導致車輛撞上另名黃男、陳男車輛，害乘客、駕駛受傷。

警方另外根據賓士官網記載，車輛駕駛輔助系統分為Level1至5，其中Drive Pilot的Levle3級距，可以允許駕駛者完全放手，讓系統進入自動駕駛，但有相關限制。另系統可能判定不適合自動駕駛時，要求駕駛重新接管車輛。檢方認為，顯見駕駛就算有Level3配備，仍需隨時注意車況並準備接手，掌控車輛安全。

檢方認為，男子疏於注意車前狀況，在車上睡覺，與2人受傷有相當因果關係，依過失傷害罪嫌起訴，並向法院聲請簡易判決。