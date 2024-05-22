高雄路竹高中3棟屋齡逾6、70年的校舍經鑑定為危樓，1600名師生暴露在鋼筋水泥下上課，高市議員黃明太近日質詢時提出此項問題，教育局邀集高雄市結構技師公會，以及市府顧問、新工處昨日前往進行會勘，表示經結構技師認證使用上安全無虞。

高雄市路竹高中校舍已鑑定危樓，市府已BOT案招標，卻遲遲等不到修復，昨日教育局前往路竹高中會勘後，結果顯示建築物部分雨遮、走廊天花板因混凝土老化及漏水，以致鋼筋鏽蝕混凝土剝落。以及磚牆與梁柱交界面，因不同材質使用導致裂縫，目前3棟舊校舍使用上均無安全疑慮。

教育局主任祕書歐素雯表示，校舍結構體有鋼筋鏽蝕、混凝土剝落與裂縫等情事，與會單位確認3棟校舍於112年已進行臨時性耐震補強，輔以X鋼構梁斜撐處理，後續教育局將針對建物再協助學校做進一步補強。

教育局表示，後續會先以教育基金經費，協助學校進行規畫設計及發包校舍拆建工程，並同步啟動安置作業計畫，以減量、低度使用來維護師生安全，維護學生權益。